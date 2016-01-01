وزير العدل والحريات يُقاضي جريدة مغربية "إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل"

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

قرر وزير العدل و الحريات، المصطفى الرميد، اليوم الإثنين ،مقاضاة جريدة "الصباح"، على خلفية مقال نشرته على صفحتها الأولى لعدد اليوم (19 شتنبر 2016)، تحت عنوان "الرميد ينتقمُ من القضاة".

وجاء في بلاغ لوزير العدل والحريات، أصدره على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك: "نشرت جريدة الصباح في عددها رقم 5105 ليوم الإثنين 19 شتنبر 2016 مقالا في الصفحة الأولى تحت عنوان عريض: ’’الرميد ينتقم من القضاة’’ استعجل عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء في الوقت الميت للتنقيل والتأديب. وحيث إن ما جاء في هذا المقال لا أساس له من الصحة وجب توضيح أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة، المأذون به من قبل جلالة الملك انتهى بانتخاب السيدات والسادة القضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و إن الوزير لم يدع إلى عقد أي دورة للمجلس ولا خطر ذلك على باله، خاصة و أن ذلك غير ممكن قانونا إلا بإذن من جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبناء على ذلك و نظرا لاستفحال الكذب المتكرر من الجريدة المذكورة في حق الوزير فقد قرر مقاضاتها إحقاقا للحق و إزهاقا للباطل. والسلام".