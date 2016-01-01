بعد تغيير "لونه"، بنكيران يقرر عرض واقعة الوزير حداد على الملك

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

كما كان متوقعا، أكدت مصادر من الأغلبية الحكومية أن عبد الاله بنكيران قد عرض قضية التحول الغريب من حزب في الحكومة إلى آخر في المعارضة والتي كان بطلها وزير السياحة لحسن حداد على الملك محمد السادس من أجل اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في الواقعة.

هذا وكان رئيس الحكومة قد اعترف قبل أيام قليلة بكون حداد أصبح اليوم في وضع سياسي "شاذ"، مضيفا أن "ملف حداد لا بد يعرض على الملك؛ لأن الملك هو الذي يقيل من الحكومة حين يقبل ويريد، وليس أنا .. ولم يبق للحكومة إلا 20 يوما قبل الانتخابات".