شباط : هذا ما سنفعله في أول 100 يوم من عمل الحكومة في حالة فوزنا في الانتخابات

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أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أن أول قرار سياسي سيتخذه في حالة فوزه بالانتخابات المقبلة، خلال المائة يوم من عمل الفريق الحكومي، هو استرجاع ثقة المواطن في الإدارة والمستثمرين في الحكومة، من خلال إعطاء نفس جديد للنهوض بمهام التنمية المنشودة.

و وفق يومية الصباح، فقد أكد شباط في لقاء نظمته أمس الاثنين حركة ضمير، ضمن سلسلة لقاءاتها لمناقشة برامج الأحزاب الانتخابية، أن ثاني قرار في المجال الاجتماعي هو استدعاء جميع الفاعلين الاقتصاديين ممثلين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لرسم خارطة طريق لمأسسة الحوار الاجتماعي في انتقاد مضمر لتجربة حكومة بنكيران في هذا الجانب.