وصيف لائحة الاستقلال باشتوكة يستعين بـ"المشعوذين" لطرد النحس في الانتخابات
أخبارنا المغربية :
يلجأ في هذه الفترة عدد من المنتخبين الى المشعوذين لطرد النحس والحصول على ما يعرف ب"القبول" للظفر بأصوات الناخبين والنجاح في الانتخابات المقبلة .
و حصلت يومية "الاخبار" على صورة يظهر فيها رئيس جماعة أيت عميرة علي لبرهيشي ، وهو جالس أمام شخص وضع أمامه مجمرا للبخور في مشهد مألوف لدى المشعوذين.
والى جانب لبرهيشي وصيف وكيل لائحة حزب الاستقلال باشتوكة أيت باها، يظهر أيضا رئيس اللجنة المالية بمجلس جماعة أيت عميرة .
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