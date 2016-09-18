بنعبدالله : القول إني من مؤسسي حركة لكل الديمقراطيين كذب و بهتان

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لم يتأخر رد ، نبيل بنعبد الله، على تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، حول كونه من مؤسسي حركة لكل الديمقراطيين.

و اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية خلال استضافته ضمن اللقاء ات التواصلية التي تعقدها حركة “ضمير”، صباح اليوم الأربعاء أن التصريحات المذكورة كلها كذب و بهتان.

و قال بنعبدالله : "حركة عندها 11 مؤسس معروفين بالاسم.. لسنا في حاجة في الساحة السياسية إلى التغليط لتوهيم الناس أو تلويث صورة قائد سياسي لأنه يعبر عن آراء مختلفة...لا يمكن أن أتجرأ شخصيا على أنني أحور الواقع والتاريخ فقط لأنه أريد أن أعطى صورة سلبية عن قائد معين".