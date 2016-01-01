بنكيران : عندهم الحق يقولو لي إرحل .. و ها علاش ! - فيديو -
أخبارنا المغربية : الرباط
صرح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أنه كان عليه الرحيل من الحكومة، بعد المسيرة المجهولة التي نظمت الأحد الماضي في الدارالبيضاء، ضد "أخونة المجتمع المغربي ".
وقال بنكيران، في حوار أجراه معه برنامج "في الصميم" لقناة "horizon" الإلكترونية، " كان خاصنا نخليو الناس واعين وعلى دراية .. خاصهم يكونوا واعيين وما يضحكوش عليهم ويجيبوهم للدارالبيضاء ويتخلاو عليهم ويكونوا ألعوبة لأشخاص آخرين".
و أوضح بنكيران ، أن المواطن المغربي أهين يوم الأحد الماضي، والسبب أن "الأشخاص خرجوا للاحتجاج وماعارفينش علاش كيحتجوا"، مضيفا أنه كان على الحكومة بذل جهود أكبر لكي لا يكون في المغرب مثل الأشخاص الذين خرجوا في المسيرة "المشبوهة".
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