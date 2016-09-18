بنكيران يرشح زوجته في الرتبة الأخيرة ضمن اللائحة الوطنية للنساء

أخبارنا المغربية : الرباط

رشح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، زوجته نبيلة بنكيران، ضمن اللائحة الوطنية للنساء اللواتي سيخضن غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

و تم وضع اسم زوجة رئيس الحكومة في المرتبة 60 و الاخيرة ، الامر الذي يبعدها تماما عن أي احتمال للفوز بمقعد برلماني.

و تصدرت ماجدة بنعربية اللائحة الخاصة بالنساء، تليها كل من بثينة القروي ، زوجة القيادي في صفوف الحزب عبد العالي حامي الدين، و زوجة القيادي المثير للجدل، عبد العزيز افتاتي، وهي ميمونة افتاتي.