بنكيران يرشح زوجته في الرتبة الأخيرة ضمن اللائحة الوطنية للنساء
أخبارنا المغربية : الرباط
رشح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، زوجته نبيلة بنكيران، ضمن اللائحة الوطنية للنساء اللواتي سيخضن غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
و تم وضع اسم زوجة رئيس الحكومة في المرتبة 60 و الاخيرة ، الامر الذي يبعدها تماما عن أي احتمال للفوز بمقعد برلماني.
و تصدرت ماجدة بنعربية اللائحة الخاصة بالنساء، تليها كل من بثينة القروي ، زوجة القيادي في صفوف الحزب عبد العالي حامي الدين، و زوجة القيادي المثير للجدل، عبد العزيز افتاتي، وهي ميمونة افتاتي.
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