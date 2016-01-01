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في سابقة من نوعها، مرشح يوقع تعهدا بالتخلي عن راتبه البرلماني لفائدة فقراء ومعطلي دائرته

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 35 دقيقة مضت
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في سابقة من نوعها، مرشح يوقع تعهدا بالتخلي عن راتبه البرلماني لفائدة فقراء ومعطلي دائرته

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

تداول النشطاء الفايسبوكيون على نطاق واسع صورة لتعهد وقعه مرشح فيدرالية اليسار بسوق الأربعاء الغرب يلتزم من خلاله بالتخلي عن راتبه البرلماني لجمعيات المجتمع المدني ولخلق مشاريع مدرة للدخل للمعطلين بدائرته في حال فوزه بمقعد برلماني خلال الانتخابات القادمة.

المرشح نور الدين هرماز أثار ضجة فايسبوكية بتصرفه هذا ، حيث حصد الموضوع الكثير من التعليقات والتي استحسنت في الغالب الخطوة غير المسبوقة التي كان بطلها رفيق نبيلة منيب.

فهل ستتقاطر تنازلات مرشحي باقي الأحزاب عن رواتبهم السمينة المنتظرة خلال الأيام القادمة ؟

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