العماري: إذا صوت أعضاء البام للتحالف مع البيجيدي سأنسحب بهدوء

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واصل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، إصراره على عدم التحالف مع البيجيدي في مشاورات تشكيل الحكومة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر.

و أكد العماري أنه في حالة تصويت أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بالإجماع على الدخول في تحالف مع العدالة والتنمية "سأنسحب في هدوء لكي لا أعرقل مسيرة الحزب" .

و أبرز العماري في ندوة صحفية بمراكش خصصت لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب بالمنطقة، أنه من المستحيل أن يكون هناك تحالف بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية لأننا ننتمي لمشروع مجتمعي يتناقض مع مشروعه تماما، قائلا :"كيف يمكن لحزب الجرار الذي بنى مشروعه الانتخابي على نقد الحصيلة الحكومية في مجملها أن يدخل في تحالف مع هكذا حزب قاد هذه التجربة الحكومية الفاشلة".