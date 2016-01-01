الأصالة والمعاصرة حاولت ترشيح يهودي مغربي في الإنتخابات الحالية

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

خلال ندوة صحفية شهدها المقر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش، صرح إلياس العماري الأمين العام للحزب أنه عمل جاهدا على إقناع يهودي مغربي على الترشح للإنتخابات التشريعية الحالية باحدى دوائر مراكش تحت مظلة الجرار، علما أن المعني ليس غريبا عن البام، فهو عضو بمجلسه الوطني. أمر لم يكتمل لإلياس ورفاقه بعد تراجع المرشح المذكور لأسباب شخصية يقول العماري.

مبادرة أكد الأمين العام للبام أنها كانت في مقابل ترشيح غريمه لحمّاد القباج، وأيضا كإشارة قوية للتسامح بين الديانات السماوية الذي تعيش في كنفه بلادنا.