بوابة رقمية تواكب استحقاقات السابع من أكتوبر

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

أطلقت "انتلجنسيا"، منظمة غير حكومية بوابة إلكترونية مواكبة للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة سابع أكتوبر القادم.

وفي خطوة تهدف تقريب أدق تفاصيل الحملة الانتخابية وتفاصيل يوم الاقتراع من المواطن المغربي، وسعيا منها لتقديم تقييم موضوعي للسياسات العمومية بالمغرب للتحسيس بأهمية عمل المؤسسات لدى المواطن أعطيت الانطلاقة الرسمية للبوابة "www.intikhabat2016.org" وذلك وعيا من المنظمة للأثر المباشر لهذه المحطة الانتخابية على المواطنين.

وقالت "المنظمة" في بيان توصلت "اخبارنا المغربية " بنسخة من إن المبادرة تسعى إلى تحسيس المواطن المغربي بعمل المؤسسات وتطوير وتنمية إدراكه كشريك أساسي ومؤثر في جودة السياسات العمومية، وذلك من خلال اليقظة والتتبع المستمرين للمستجدات التشريعية لما كان التشريع من اختصاص البرلمان، خصوصا مجلس النواب، فإن التوجهات الكبرى للفرق البرلمانية في هذا المجال يجد سندا له في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية.

وشدد بيان المنظمة على أن هذا المشروع الرقمي مستقل عن كل الهيئات السياسية، هدفه إتاحة الفرصة لكل المتتبعين للولوج بشكل مبسط إلى معلومات عامة عن برامج الأحزاب السياسة المشاركة في الانتخابات 7 أكتوبر وكذا أهم المعلومات القانونية وقراءات تحليلية حول الانتخابات بالإضافة إلى معلومات خاصة تتعلق بوكلاء اللوائح الانتخابية "المحلية والوطنية" وكافة المرشحين.