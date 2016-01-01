المغرب يستدعي 70 سفيرا للالتحاق بالرباط و يبقي على سفيرتين مقربتين من القصر في مكانهما

أخبارنا المغربية : متابعة

استدعت وزارة الخارجية المغربية نهاية الأسبوع الاول من سبتمبر الحالي حوالي 70 سفيرا للالتحاق بالمغرب بعد انتهاء مأموريتهم، باستثناء السفيرة الاميرة جمالة العلوي (ابنة عمة الملك محمد السادس) سفيرة المغرب لدى المملكة المتحدة التي تقرر في وقت سابق تعيينها سفيرة لدى الولايات المتحدة، وسفيرة المغرب لدى البرتغال كريمة بنيعيش، شقيقة كريم بنيعيش سفير المغرب لدى اسبانيا، وصديق دراسة الملك محمد السادس ومستشاره السابق، الى جانب كل من حسن ابو أيوب سفير المغرب لدى إيطاليا، ومحمد ماء العينيين سفير المغرب لدى السودان، ومحمد اعمار سفير المغرب لدى مدغشقر.

و نقل موقع "ايلاف" الالكتروني، عن مصادر دبلوماسية مغربية أنه لا يعرف ما اذا كان تعيين الاميرة جمالة العلوي سفيرة في واشنطن أم أنه قد تم التراجع عن هذا القرار، لأنه ليس من الأعراف والتقاليد الدبلوماسية تعيين سفير جديد لدى الولايات المتحدة في نهاية الولاية الرئاسية، حسب إفادات مصادر الموقع الذي أضاف بأنه قد يجري تعيينها في واشنطن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الاميركية.

وذكرت مصادر ذات الموقع أن كريمة بنيعيش التي سبق أن أعلن عن تعيينها سفيرة في روما خلفا لحسن ابو أيوب، تقرر إبقاؤها في لشبونة، ولهذا السبب لم يتم استدعاء ابو أيوب من طرف وزارة الخارجية حتى الان للعودة الى الرباط رغم انه ابلغ قبل اشهر بانتهاء مأموريته في روما.

وكان مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس التأم في العيون، كبرى مدن الأقاليم الصحراوية، يوم السبت 6 فبراير الماضي، صادق على تعيين حوالي 70 سفيرا جديدا في عدة عواصم من بينهاواشنطن وروما وأوتاوا والقاهرة ودبلن والكويت وأثينا وبروكسل والجزائر وتونس وعمان ونجامينا وبرازيليا وبوينس إيريس وأنقرة والدوحة ومانيلا ونواكشوط وكوالالمبور.