رشيد الطلبة لـ " أخبارنا " : كل المؤشرات تؤكد أن " PPS " سيظفر بمقعدين برلمانيين في دائرتنا الانتخابية ( الصور )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في إطار مواكبة موقع " أخبارنا المغربية " للحملات الانتخابية التي تخوضها مختلف الأحزاب السياسية في طريق اقناعها للناخبين ببرامجها الانتخابية ، وكذا تفاعل الشارع المغربي مع هذه الحملات ، و الاحتمالات و التخمينات التي تسبق يوم الحسم في النتائج النهائية ، كان لنا دردشة خاصة مع وصيف وكيل لائحة " الكتاب " بدائرة الصخيرات - تمارة ، السيد رشيد الطلبة ، وهو رجل أعمال و مسير شركة شاب ، يعد من بين أبرز الوجوه السياسية بالمنطقة ، الطلبة أكد لـ " أخبارنا المغربية " أن الحملات الناجحة التي خص بها مناضلو الحزب بعض الجماعات التابعة للإقليم ، كانت كافية جدا لتعكس لنا مدى تجاوب الناخبين مع برنامجنا الانتخابي ، و أيضا ثقتهم في الوجوه الشبابية التي اختارها الحزب لمتمثيله في هذه الدائرة التي تعرف منافسة قوية بين عدد من المرشحين .
و لا أدل على ذلك ، يضيف ذات المتحدث ، الأعداد الهائلة من المتعاطفين الذين يرافقوننا في كل حملة ، كان آخرها ما حصل يوم أمس بجماعة عين عتيق ، حيث رافقنا ازيد من 1200 مناضل و متعاطف ، في حملة أرعبت باقي الخصوم ، الشيء الذي أعطانا أملا مضاعفا و ثقة كبيرة في أن نراهن على الفوز بمقعدين برلمانيين إن شاء الله .
تصريح رشيد الطلبة بهذه الطريقة المتحمسة ، يوازيه تصريح آخر للسيد زهير الزمزامي ، وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية ، و رئيس مجلس عمالة الاقليم ، الذي أكد لنا في حديث سابق ، أن رشيد الطلبة قيمة مضافة للحزب ، خاصة انه يتمتع بشعبية واسعة باقليم الصخيرات ، عطفا على ما يقوم به من أعمال خيرية ، و أيضا نجاحه كرجل أعمال شاب ، يشغل وحده ما لا يقل عن 5000 عامل بهذا الإقليم في مجال البناء و التعمير .
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