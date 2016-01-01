الرئيسية | سياسة | هذه هي الدول الخمسة التي لم تقبل بعد اعتماد سفراء مغاربة جدد

هذه هي الدول الخمسة التي لم تقبل بعد اعتماد سفراء مغاربة جدد

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

شهدت الدبلوماسية المغربية تغييرات كبيرة، هيث تم تعيين سفراء جدد، في حين لازالت وزارة الخارجية المغربية تنتظر قبول خمس دول اعتماد السفراء الجدد الذين تم تعيينهم، وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن حوالي خمسة سفراء جدد لم تعتمدهم بعض البلدان التي تم تعيينهم بها.

و يتعلق الأمر، حسب يومية المساء، بالسودان وجزيرة موريشيوس والأرغواي وجنوب إفريقيا ومدغشقر ، وعاد غالبية السفراء الذين تم استدعاؤهم بالمغرب خلال الأيام الأخيرة الماضية وبعضهم سيلتحقون بالعاصمة نهاية الشهر الجاري.

مجموع المشاهدات: 458 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات