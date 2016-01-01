هذه هي الدول الخمسة التي لم تقبل بعد اعتماد سفراء مغاربة جدد

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شهدت الدبلوماسية المغربية تغييرات كبيرة، هيث تم تعيين سفراء جدد، في حين لازالت وزارة الخارجية المغربية تنتظر قبول خمس دول اعتماد السفراء الجدد الذين تم تعيينهم، وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن حوالي خمسة سفراء جدد لم تعتمدهم بعض البلدان التي تم تعيينهم بها.

و يتعلق الأمر، حسب يومية المساء، بالسودان وجزيرة موريشيوس والأرغواي وجنوب إفريقيا ومدغشقر ، وعاد غالبية السفراء الذين تم استدعاؤهم بالمغرب خلال الأيام الأخيرة الماضية وبعضهم سيلتحقون بالعاصمة نهاية الشهر الجاري.