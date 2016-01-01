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ميدي 1 تصنع الحدث وتنظم مناظرة تلفزيونية تجمع بين زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
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ميدي 1 تصنع الحدث وتنظم مناظرة تلفزيونية تجمع بين زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

في سابقة هي الأولى من نوعها ، نجحت قناة ميدي 1 تي في في تنظيم مناظرة تلفزيونية مشوقة سوف تجمع بين 5 من زعماء الأحزاب المغربية أياما قليلة قبيل الانتخابات.

المناظرة التي تم تسجيلها أمس الخميس جمعت بين كل من إلياس العماري عن الأصالة والمعاصرة، وحميد شباط عن حزب الاستقلال، ادريس لشكر عن الاتحاد الاشتراكي، نبيل بنعبد الله عن التقدم والاشتراكية، و محمد ساجد عن حزب الاتحاد الدستوري، فيما ظل بنكيران أبرز الغائبين عن المناظرة لأسباب غير معروفة.

هذا وستبث الحلقة على قناة ميدي 1 تي في مساء اليوم الجمعة على الساعة 9 مساء.

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