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المغرب ينظم مسيرة شعبية نحو الكركارات ردا على استفزازات البوليساريو

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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المغرب ينظم مسيرة شعبية نحو الكركارات ردا على استفزازات البوليساريو المغرب ينظم مسيرة شعبية نحو الكركارات ردا على استفزازات البوليساريو

أخبارنا المغربية : الرباط 

أعلنت “رابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية” عن تنظيم مسيرة شعبية نحو قندهار بين الحدود المغربية الموريتانية، في نونبر المقبل، على اثر التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الوطنية، والتصعيد الذي قامت به مؤخرا جبهة البوليساريو بمنطقة الكركارات .

وقال بلحسن كزيزة، رئيس الرابطة ، وفق منبر اعلامي، بأن باب التسجيل في المسيرة سيكون يوم 10 أكتوبر المقبل في وجه جميع المغاربة من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن الانطلاقة من مدينة العيون يوم 4 نونبر المقبل، على ان تحط المسيرة الرحال يوم 6 من نفس الشهر بمدينة الداخلة

و سيتم الاستماع لخطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وبعدها سينطلق المشاركون إلى منطقة الكركارات حيث من المنتظر أن تصل المسيرة إلى هناك يوم 7 نونبر.

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