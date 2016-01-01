اجتماع سري بين العماري و شباط ببيت لشكر

أخبارنا المغربية : متابعة

احتضن منزل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر في مدينة الرباط، لقاء سريا هذا الأسبوع جمعه بكل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط.

و حسب مصادر جريدة "العمق" التي نقلت الخبر، فان اللقاء قد يكون الهدف منه التوصل إلى "تفاهم" بين الأحزاب الثلاثة من أجل تدبير المرحلة اللاحقة لنتائج انتخابات 7 أكتوبر المقبل، سواء عبر الدخول في تحالف من أجل تشكيل الحكومة المقبلة أو البقاء في المعارضة، في حال تصدر البيجيدي للانتخابات المقبلة.