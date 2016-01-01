بنكيران من العرائش: حزب الجرار "قطر به السقف" يقوده كذاب ونسي بأنني باقي في بيت زوجتي الله يجازيها بخير

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أكد بنكيران في التجمع الخطابي الذي نظمه حزبه قبل قليل بمدينة العرائش، على أن من يريد المقارنة فلا ينتظر يوم 7 أكتوبر، وليبدأ المقارنة من الآن، ولينظر إلى عرائش العدالة والتنمية وعرائش الحزب المعلوم”، في إشارة إلى عدد الحضور بالمهرجان الخطابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة ذاتها والذي ترأسه إلياس العماري شخصيا.



وشدد على ضرورة التصويت على حزبه بكثافة في استحقاقات الجمعة المقبل، من أجل أن يتمكن من مواصلة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الحالية، وقال ""صوتوا على المعقول، وإياكم من الأحزاب اللي عاد قطر بيها السقف، وكيترأسهوم واحد الكذاب قاليك كاع الوزارء ديال العدالة والتنمية بدلو الديور، ها أنا باقي ساكن في دار، ماشي داري دار مراتي". وأضاف ابن كيران: "ما ديروش لينا نصف انتصار، عطيونا أصواتكم بكثافة، يلا ما عطيتوناش واخا نجيو اللولين غتكون صعوبات"، كما استدرك بأنه لا يريد الأغلبية المطلقة وإنما عددا كافيا فقط.



في السياق ذاته، اعتبر أن حزب العدالة والتنمية يفتخر بتجربته الأولى في رئاسة الحكومة، وأن "رأسه مرفوع ومستعد لمواصلة مسار الإصلاح"، كما اعتبر أن الاستحقاقات الانتخابية بمثابة نافذة للهواء تفتح مرة واحدة فقط كل خمس سنوات من أجل دخول من يريده المواطنون لتدبير أمورهم.

وأكد ابن كيران أن حكومته استطاعت إنقاذ أنظمة التقاعد، وتخفيض أثمنة عدد كبير من الأدوية، والزيادة في منحة الطلبة، وتخصيص التغطية الصحية للوالدين وللطلبة، وهي الانجازات التي اعتبرها تمس بشكل مباشر الفئات الهشة والمواطنين.