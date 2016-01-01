بحضور بنكيران، مواطنون استقبلوا مرشح البيجيدي بتطوان ادعمار بالصفير والاحتجاج وهكذا تم التعامل معهم

أخبارنا المغربية : تطوان

شهد المهرجان الخطابي الذي يعقده حزب العدالة والتنمية بتطوان في هذه الأثناء بعض البلبلة والارتباك بعدما حاول بعد استقبل مجموعة من المواطنين وكيلة لائحة الحزب، محمد ادعمار، بالصفير والهتاف ضده وذلك خلال إلقائه للكلمة على منصة مسرح الهواء الطلق بالولاية.

منظموا التجمع الذي يحضره الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران سارعوا إلى تطويق المحتجين وقاموا بإخراجهم على الفور من مكان اللقاء قبل أن يفسحوا المجال مجددا أمام إدعمار لمواصلة كلمته.

هذا وسيلقي بنكيران هو الآخر لكلمة بالمناسبة من المنتظر أن يتطرق فيها لانشقاق القيادي البارز عن الحزب بتطوان الأمين بوخبزة والذي ترشح في لائحة مستقلة احتجاجا على ترشيح ادعمار.