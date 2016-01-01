مجهولون يوزعون بالعيون مناشير تدعو إلى مقاطعة الانتخابات

أخبارنا المغربية

أقدم مجهولون على توزيع مناشير بمدينة العيون تحمل إشارات سياسية، وتدعو سكان المدينة إلى العصيان ومقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها المملكة في السابع من أكتوبر المقبل.

و أثارت هذه الخطوة استنفارا أمنيا لمختلف الأجهزة، وخلفت ردود أفعال متفاوتة بين مختلف شرائح المجتمع في انتظار نتائج تحرك السلطات الأمنية.

و أشارت أسبوعية الوطن التي نشرت الخبر في عددها الأخير، إلى أن مقاطعة الانتخابات استجابة لـ"دعوة للمقاطعة" أو انسجاما مع موقف شخصي من الوضع السياسي العام لن يخدم بأي شكل من الأشكال البلاد، بل يترك المجال فارغا لسماسرة الانتخابات وعديمي الضمير للعبث بمصير الوطن.