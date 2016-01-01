عامل سلا يتوقع فوز "الأصالة و المعاصرة" في انتخابات 7 أكتوبر و هكذا رد عليه فايسبوكيون

أخبارنا المغربية : الرباط

خلق عامل سلا عبدالرحمان بن علي ، الجدل بتدوينته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، التي توقع خلالها فوز حزب الأصالة و المعاصرة خلال الإنتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر .

و كرد فعل على تدوينة شخص يستوجب فيه الحياد لكونه يمثل السلطة ، قال أحد متتبعي حسابه على الفايسبوك : " انت كعامل لجلالة الملك لا يحق لك ان تدلي بمثل هذه المنشورات" ، و أضاف آخر : "لا تسترخص وظيفتك كعامل و تتحيز بشكل واضح لحزب المافيا".

و في تدوينة أخرى وردت على حائط الحساب الفايسبوكي لعامل سلا " بعض عمال أقليم المملكة أصبحت لهم آراء يدلون بها، والمفروض بهم حسب القانون الحياد وعدم الخوض في ما يخص السياسة".

المثير للاستغراب أن بن علي نشر تدوينة قبل ذلك حول الإلتزام بقيم النزاهة والتنافس الشريف في الانتخابات، قال فيها أنه "يوم الجمعة الماضية عقد لقاء مع السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية و بعض موظفي العمالة سلا و وكلاء الأحزاب المرشحين و ذلك بمقر عمالة سلا ، و كان لقاء توجيهيا مع رؤساء لوائح الأحزاب المشاركة في استحقاقات 7 أكتوبر التشريعية ، ذكر فيه بالاطار العام القانوني الذي تجرى فيه ثاني الإنتخابات البرلمانية في ظل دستور 2011، القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، حيث تم حث المرشحين على الإلتزام بقيم النزاهة والتنافس الشريف".