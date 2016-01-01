بنكيران: أنا حداثي أكثر من العماري الذي أظهر والدته و رفض الكشف عن وجه زوجته

أخبارنا المغربية :

في حوار مع وكالة "إيفي" الإسبانية، قال رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، أنه يؤمن ب"الحداثة" و ليس لحزبه أي نية للحد من "الحريات الفردية".

و أضاف بنكيران في رسالة مشفرة لخصمه السياسي إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "أنا أكثر حداثية من أولئك الذين يسمون أنفسهم حداثيين، هناك أمين عام ذهب إلى قريته لكي يحكي عن والدته وكشف عن وجهها، ولم يسبق له أن كشف عن وجه زوجته، في حين على العكس أنا زوجتي يعرفها الجميع".

وأكد بنكيران في ذات الحوار "نحن نعيش في العصر الحديث، فمن الطبيعي أن نكون حداثيين، ولكن هذا لا يجعل تناول الخمور إلزامي (الكحول) أو لديك علاقة جنسية خارج الزواج .

و أضاف "مشكلتي ليست هل النساء يرتدون ثياب غير محتشمة أو يرتدين التنورات القصيرة لكن المشكل في التعليم والصحة، وحوادث المرور، لهذا اختارني المغاربة، من أجل حل هذه المشاكل ".