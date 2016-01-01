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تطورات التحقيق في قضية خطيب جمعة دعا المصلين لعدم التصويت للعدالة والتنمية

بواسطة أخبارنا المغربية 14 دقيقة مضت
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تطورات التحقيق في قضية خطيب جمعة دعا المصلين لعدم التصويت للعدالة والتنمية تطورات التحقيق في قضية خطيب جمعة دعا المصلين لعدم التصويت للعدالة والتنمية

أخبارنا المغربية :

حلت لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والعدل والحريات، أمس السبت، بعمالة إقليم تاونات للتحقيق في واقعة كان بطلها خطيب جمعة، بقيادة الودكة ، حيث  دعا المصلين من أعلى منبر صلاة الجمعة لعدم التصويت لحزب العدالة والتنمية.

وبحسب مواقع اخبارية ، كشف أحد المصلين الذين استمعت إليهم اللجنة المشتركة، أن خطيب الجمعة الذي يشغل في الآن نفسه منصب عون سلطة برتبة "شيخ"، فاجأ المصلين بعد إتمام الخطبة التي كانت حول حب الوطن، وبعد أداء الصلاة بطلبه بعدم الانصراف حتى يبلغهم أمرا هاما، مضيفا أنه دعاهم إلى عدم التصويت على حزب العدالة والتنمية بسبب وجود تعليمات من طرف السلطة.

وأكد عبد الحق أبو سالم، رئيس جماعة الرتبة، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية أن اللجنة المشتركة استمعت إليه، أمس السبت، أنه تعرض لضغوطات رهيبة من قبل القائد رفقة عدد من مستشاري الجماعة وبعض المواطنين ، حيث استدعاه إلى مكتبه يوم 20 شتنبر الماضي، وحذره من مساندة مرشح حزب العدالة والتنمية.

 
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