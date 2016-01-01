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هل يلجأ بنكيران إلى إعادة الانتخابات إذا لم ينجح في بناء تحالف حكومي ؟

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هل يلجأ بنكيران إلى إعادة الانتخابات إذا لم ينجح في بناء تحالف حكومي ؟

أخبارنا المغربية 

كشف عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية أنه سيلجأ إلى الشعب مرة أخرى، إذا فشل في بناء تحالف يمكنه من الأغلبية بعد انتخابات 7 أكتوبر.

و قال بنكيران في مهرجان شعبي بمدينة تارودانت مساء الأحد، إنه في حالة تصدر حزبه لنتائج الانتخابات المقبلة ورفض باقي الأحزاب الأخرى التحالف معه من أجل تشكيل الأغلبية المقبلة، إنه سيعود مرة أخرى إلى الشعب، في إشارة إلى احتمال إجراء جولة أخرى من الانتخابات  للحسم، مضيفا: "عندها ستكون النتيجة حاسمة". 

للإشارة فإن الاقتراع المغربي ينص على دورة واحدة ولا يسمح لأي حزب بإمكانية الحصول على أغلبية مطلقة، وهو ما يفرض على الأحزاب الفائزة في الانتخابات التحالف لبناء أغلبية تمكنها من قيادة الحكومة. 

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