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بنكيران يكشف سرا بينه و بين نوبير الأموي

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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بنكيران يكشف سرا بينه و بين نوبير الأموي بنكيران يكشف سرا بينه و بين نوبير الأموي

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

خلال استعراضه لأهم إنجازات حكومته في مهرجان الحملة الانتخابية الذي نظم أول أمس السبت بتطوان، كشف عبد الإله بنكيران، الامين العام لحزب العدالة و التنمية، عن اعتراف نوبير الأموي زعيم نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بأحد إنجازات الحكومة فيما يتعلق المجال الاجتماعي .

و قال بنكيران أن الحكومة عندما قررت إدراج الوالدين في تعويضات التغطية الصحية، قال له نوبير الأموي: " إلا درتي غير هادي ديال الآباء باراكا عليك "، مضيفا أن اعطاء الاولوية للوالدين للاستفادة من هذا الاجراء كان ضروريا لأنه "حنا ماشي شعب مساخط الوالدين".

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