الشاب الذي ظهر في صورة يعاقر الخمر برمز "البـام" : دارو ليا الفوطوشوب و غادي نمشي للقضاء (فيديو)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

خرج الشاب الذي ظهر في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ، و هو يعاقر الخمر برمز حزب الاصالة و المعاصرة ، بتصريح أكد من خلاله أن هذه الصورة غير حقيقية و تم فبركتها بطريقة الفوتوشوب ، مشيرا أنه لا علاقة له بالصورة لا أخلاقيا و لا سياسيا .

و أضاف الشاب المنحدر من مدينة القصر الكبير، أنه مناضل سياسي ترعرع في مدرسة حزب الاتحاد الاشتراكي و تلقن داخلها مبادئ حب الوطن و حب الملك ، مؤكدا على أنه سيلجأ الى القضاء حيث قال : "غادي نمشي للقضاء حيث خسرو ليا سمعتي ".