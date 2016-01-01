الشاب الذي ظهر في صورة يعاقر الخمر برمز "البـام" : دارو ليا الفوطوشوب و غادي نمشي للقضاء (فيديو)
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
خرج الشاب الذي ظهر في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ، و هو يعاقر الخمر برمز حزب الاصالة و المعاصرة ، بتصريح أكد من خلاله أن هذه الصورة غير حقيقية و تم فبركتها بطريقة الفوتوشوب ، مشيرا أنه لا علاقة له بالصورة لا أخلاقيا و لا سياسيا .
و أضاف الشاب المنحدر من مدينة القصر الكبير، أنه مناضل سياسي ترعرع في مدرسة حزب الاتحاد الاشتراكي و تلقن داخلها مبادئ حب الوطن و حب الملك ، مؤكدا على أنه سيلجأ الى القضاء حيث قال : "غادي نمشي للقضاء حيث خسرو ليا سمعتي ".
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