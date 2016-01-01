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الشاب الذي ظهر في صورة يعاقر الخمر برمز "البـام" : دارو ليا الفوطوشوب و غادي نمشي للقضاء (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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الشاب الذي ظهر في صورة يعاقر الخمر برمز "البـام" : دارو ليا الفوطوشوب و غادي نمشي للقضاء (فيديو) الشاب الذي ظهر في صورة يعاقر الخمر برمز "البـام" : دارو ليا الفوطوشوب و غادي نمشي للقضاء (فيديو)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

خرج الشاب الذي ظهر في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ، و هو يعاقر الخمر برمز حزب  الاصالة و المعاصرة ، بتصريح أكد من خلاله أن هذه الصورة غير حقيقية و تم فبركتها بطريقة الفوتوشوب ، مشيرا أنه لا علاقة له بالصورة لا أخلاقيا و لا سياسيا .

و أضاف الشاب المنحدر من مدينة القصر الكبير، أنه مناضل سياسي ترعرع في مدرسة حزب الاتحاد الاشتراكي  و تلقن داخلها مبادئ حب الوطن و حب الملك ،  مؤكدا على أنه سيلجأ الى القضاء حيث قال :  "غادي نمشي للقضاء حيث خسرو ليا سمعتي ".

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