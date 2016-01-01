نبيلة منيب من تطوان : "البـام" مافيا فيه ناس أميين راكموا ثروات طائلة من تجارة المخدرات
أخبارنا المغربية : تطوان
وصفت نبيلة منيب، وكيلة اللائحة النسائية الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، حزب الأصالة والمعاصرة، بقطب "المافيا" الذي يحضى بدعم الدولة وأموال المخدرات في الانتخابات.
واعتبرت منيب في مهرجان خطابي ، نظم مساء اليوم الإثنين بسينما إسبانيول بتطوان ، أن هذا القطب جاء لمحاربة الإسلاميين و أول إجراء يفكرون فيه هو تقنين المخدرات.
و أضافت القيادية اليسارية ، أن حزب الأصالة والمعاصرة " يتكون من ناس أميين في قلوبهم وعقولهم ودراستهم، راكموا ثروات طائلة من تجارة المخدرات وتخريب الشباب" .
و هاجمت منيب ، حزب العدالة والتنمية و أمينه العام عبد الاله بنكيران ، معتبرة " أنه تساهل مع الفساد وطبع مع الاستبداد و لم يسمي التحكم باسمه ، و يريد التغلغل في كل مؤسسات الدولة لتطبيق مشروعه الذي نعيه تمام الوعي و لن نقبله لوطننا " ، حسب قولها.
واعتبرت منيب أن القطبين معا " البام و البيجيدي " ، وجهان لعملة واحدة وليس لهم مشروع الديمقراطية و ليس لهم رجال شجعان لمحاربة المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة.
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