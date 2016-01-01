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إلغاء مهرجان خطابي للعماري بالعيون لهذا السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
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إلغاء مهرجان خطابي للعماري بالعيون لهذا السبب

أخبارنا المغربية 

ألغى حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة العيون مهرجانا كان مقررا أن يحضره إلياس العماري، الأمين العام للحزب، نهاية الأسبوع المنصرم، بشكل مفاجئ ودون تقديم تبرير.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن سبب الإلغاء يعود إلى ضغوطات مارسها حمدي ولد الرشيد، مرشح حزب الاستقلال، الذي اعتبر أن تنظيم البام مهرجانا في قلعته الانتخابية، وحضور العماري شخصيا لتأطيره يمثل عودة إلى أجواء أحداث أكديم إيزيك لسنة 2010، محذرا من أي انفلات بسبب أن العائلات لم تنس بعد ما جرى .

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