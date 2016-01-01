رئيس الحكومة يتهم الأطباء ب"الابتزاز" والمنصوري يصف كلامه ب"التضليل الانتخابوي".
أخبارنا المغربية :
خلفت اتهامات عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للأطباء الجراحين، بابتزاز المرضى غليانا وغضبا في صفوف الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الخواص منهم والحكوميون.
عبد المالك المنصوري، طبيب جراح متخصص بالمستشفى الجامعي السويسي بالرباط، قال إن ما جاء على لسان رئيس الحكومة من تهم بحق أطباء الجراحة تحديدا "باطلة وغير مسؤولة"، معتبرا أن مثل هذه التصريحات هي "تضليل انتخابوي"، وفق ما أوردته يومية "الصباح".
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