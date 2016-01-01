خالد أدنون يرد على الأخبار المتداولة بخصوص علاقة البام بإعادة فتح دور القرآن بمراكش

أخبارنا المغربية :

نفى خالد أدنون الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة في تصريح لبوابة "بام. ما" ، علاقة حزبه بما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن إعادة فتح دور القرآن بمنطقة مراكش والمواقف السياسية للشيخ محمد المغراوي، وأكد أن البام لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع.

وفي ما يخص تصريحات وتعليقات حمّاد القباج، قال أدنون إن هذا الأخير اختار توجها سياسيا وحزبا منافسا للأصالة والمعاصرة، وعليه أن يلتزم بضوابط وأخلاق العمل السياسي وأن يكف عن الزج باسم البام في كل شاردة وواردة وأينما حل وارتحل.