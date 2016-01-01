فضيحة : "مقدمية" بقرى وزان يدعون المواطنين للتصويت على البام

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شهدت بعد القرى المجاورة لمدينة وزان فضيحة من العيار الثقيل، في أوج الحملة الانتخابية، و يتعلق الأمر بدعوة "المقدمية" و الشيوخ المواطنين للتصويت على حزب "الأصالة والمعاصرة" خلال انتخابات السابع من أكتوبر .

و استنكر العديد من المواطنين هذا الفعل، خاصة و أن بعض رجال السلطة يحرضوهم ضد حزب العدالة و التنمية لصالح البام.