فضيحة : "مقدمية" بقرى وزان يدعون المواطنين للتصويت على البام
بواسطة 36 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
شهدت بعد القرى المجاورة لمدينة وزان فضيحة من العيار الثقيل، في أوج الحملة الانتخابية، و يتعلق الأمر بدعوة "المقدمية" و الشيوخ المواطنين للتصويت على حزب "الأصالة والمعاصرة" خلال انتخابات السابع من أكتوبر .
و استنكر العديد من المواطنين هذا الفعل، خاصة و أن بعض رجال السلطة يحرضوهم ضد حزب العدالة و التنمية لصالح البام.
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