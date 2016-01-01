الرئيسية | سياسة | فضيحة : "مقدمية" بقرى وزان يدعون المواطنين للتصويت على البام

فضيحة : "مقدمية" بقرى وزان يدعون المواطنين للتصويت على البام

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فضيحة : "مقدمية" بقرى وزان يدعون المواطنين للتصويت على البام

أخبارنا المغربية 

شهدت بعد القرى المجاورة لمدينة وزان فضيحة من العيار الثقيل، في أوج الحملة الانتخابية، و يتعلق الأمر بدعوة "المقدمية" و الشيوخ المواطنين للتصويت على حزب "الأصالة والمعاصرة" خلال انتخابات السابع من أكتوبر .

و استنكر العديد من المواطنين هذا الفعل، خاصة و أن بعض رجال السلطة يحرضوهم ضد حزب العدالة و التنمية لصالح البام.

مجموع المشاهدات: 2195 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات