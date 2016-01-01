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هذه هي كواليس آخر مجلس وزاري لحكومة بنكيران

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

شهد المجلس الوزاري الأخير في عمر حكومة بنكيران غياب المستشار الملكي الأول فؤاد عالي الهمة، في حين حضر وزير السكنى وسياسة المدينة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنبعد الله، الذي كان الديوان الملكي قدر أصدر بيانا لاذعا في حقه قبل أيام قليلة، بسبب تلميحه إلى الهمة في علاقة بحديثه عن “التحكم” في استجواب صحافي مع أسبوعية “الأيام”.

كما أشارت صحيفة أخبار اليوم، أن وزير السياحة، لحسن حداد، غادر المجلس الحكومي بعد فترة قصيرة من انطلاق أشغاله، بعدما انزعج من مزحة أطلقها وزير الحكامة والشؤون العامة والحكومة، محمد الوفا.

 و خاطب الوفا رئيس الحكومة بالقول إن عليه أن يهنئ حزب الاستقلال لأنه التحق بالحكومة، في إشارة إلى تغيير حداد انتماءه الحزبي من الحركة الشعبية إلى حزب الاستقلال لكي يحصل على التزكية في الانتخابات.

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