هذه هي خطة الأحزاب لإنقاذ نزاهة الانتخابات

أخبارنا المغربية

تستعد الأحزاب السياسية لمعركة حاسمة يوم 7 أكتوبر تخص مراقبة كافة مكاتب التصويت تجنبا لتزوير الانتخابات، عبر وضع مراقبين في مكاتب التصويت تناط بهم مهمة الحضور داخل المكاتب طيلة يوم الاقتراع، والمشاركة في عملية الفرز التي تنتهي إليه مع التوقيع على المحاضر والاحتفاظ بنسخة منها.

حزب العدالة والتنمية، المعني الأكبر بنتائج استحقاق هذه الجمعة، باعتباره الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وفي سياق يتسم بتوتر كبير مع السلطات المحلية في مختلف أنحاء المغرب، أطلق عملية غير مسبوقة لتعبئة مراقبيه وتوزيعهم على جميع المكاتب وتكوينهم قانونيا لحماية الانتخابات من التجاوزات الممكنة.