بنكيران : البام لا يمثل لا ديمقراطية ولا علمانية ويسير بالمال والثروة والسلطة

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يبدو أن عبدالإله بنكيران متفق تماما مع نبيلة منيب حول تصريحات هاته الأخيرة ضد حزب الأصالة و المعاصرة، حيث قال :"ملي قالت على البام أنهم مافيا، واخا تقول عليا لي بغات...هو فعلا مافيا كيحاربوا إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم".

و هاجم بنكيران خصمه اللذوذ حزب البام خلال تجمع خطابي بطنجة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث اعتبر أن الحزب لا يمثل لا ديمقراطية ولا علمانية ويسير بالمال والثروة والسلطة والنفوذ والتحكم، حسب قوله.

و خاطب بنكيران ساكنة مدينة البوغاز قائلا :"أما آن لكم أن تفهموا أ طنجاوا، إذا ضيعتوا هاذ الناس دالحكومة والله حتى تبكيوا عليهم بالدموع"