غريب .. "البيجيدي" يوزع بيان على المواطنين يشكك فيه في نزاهة انتخابات 7 أكتوبر ويكشف طرق تزويرها (البيان)

أخبارنا المغربية - جمال مايس

وزع حزب العدالة والتنمية ببني ملال بيانا ناريا يحمل معطيات خطيرة ، تتعلق بتحذير الحزب لامكانية تزوير انتخابات 7 أكتوبر ، واستعرض بعض الحيل التي قد يلجأ لها من اتهمهم بالتزوير.

وحذر البيجيدي الموطنين في بيانه من بعض الحيل داخل مكاتب التصويت لتغيير النتائج أو اغراق الصناديق بالاوراق المعدة مسبقا ورفض بعض رؤساء المكاتب تسليم المحاضر الحقيقية للنتائج ! حسب تعبير البيان.

متتبعون للشأن السياسي اعتبروا أن البيان سابقة خطيرة ، تقوض العملية الانتخابية ، وتعطي طابعا سلبيا للمواطنين ، وكأنها تؤكد لهم أنه في حال انهزم البيجيدي ، أن التزوير هو السبب ، وهذا من شأنه أن يدفع الناخبين إلى العزوف عن التوجه لمكاتب التصويت.

جدير بالذكر أن عبد الاه بنكيران وفي حواره مع قناة تلفزية أكد أنه لن يشكك في نتائج انتخابات 7 أكتوبر باعتبار أن الملك هو الضامن للحياة السياسية ، إلا أنه وبعد صدور هذا البلاغ يتبين أن كلام أمين الحزب في واد ، وكلام بعض الأمناء الاقليميين للبيجيدي بالمغرب في واد اخر.