بالفيديو : جماعة الهرهورة تدخل منعطفا خطيرا بعد انقلاب الأغلبية على رئيس الجماعة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

منعطف خطير ذلك الذي تعيش على وقعه جماعة الهرهورة بسبب بعض المشاكل التي يمر منها المجلس الجماعي في الآونة الأخيرة ، الأمر الذي اتضح جليا خلال الدورة العادية التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء ، و التي غاب عنها رئيس المجلس ، الاستقلالي فوزي بنعلال المرشح للبرلمان .

هذه الدورة اتسمت برفض أغلبية المستشارين و عددهم 15 مستشارا، من 23 ، التصويت على ميزانية الجماعة ، و أيضا على جميع النقاط التي تضمنها جدول أعمال الدورة ، بسبب ما وصف بحسب بعض المستشارين بالخروقات الفاضحة ، و التي يستحيل تمريرها ، الأمر الذي يستوجب تعديل هذه الميزانية قبل عرضها للتصويت مرة ثانية .

مصادر من داخل المجلس المذكور ، أكدت ان أغلبية المستشارين غاضبين من رئيس الجماعة ، بسبب انفراده بتسيير شؤون الجماعة ، و تهميشهم واقصائهم من ممارسة حقوقهم كمنتخبين صوتت عليهم الساكنة ، الأمر الذي قوبل بالمعارضة الشديدة ، حتى من قلب أغلبية الرئيس .