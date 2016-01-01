"البيجيدي" يضع حارسا على كل صندوق اقتراع لضمان نزاهة الانتخابات

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

على غرار الاستعدادات التي يجريها حزب العدالة والتنمية وطنيا، يسارع إخوان بنكيران بإقليم خريبكة الزمن لحسم معركة يوم الجمعة 7 أكتوبر، وضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال تغطية شاملة لكافة مكاتب التصويت تجنبا للتزوير، وذلك من خلال وضع مراقبين في مكاتب التصويت تناط بهم مهمة الحضور داخل المكاتب طيلة يوم الاقتراع، والمشاركة في عملية الفرز التي تنتهي إليه مع التوقيع على المحاضر والاحتفاظ بنسخة منها.

وصرح قيادي بحزب المصباح بعاصمة الفوسفاط أن اللجنة الإقليمية ضمنت تغطية كافة مكاتب التصويت بدائرة خريبكة، حتى تتمكن من إحصاء عدد الأصوات التي ستحصل عليها لائحة الحزب بالموازاة مع الإحصاءات الرسمية، وهي عادة ألف الحزب القيام بها بمختلف ربوع المملكة خلال كل استحقاق انتخابي.

مصادر الجريدة أكدت أن نجاح حزب العدالة والتنمية في تغطية كل مكاتب التصويت يظهر قوة هذا الحزب التنظيمية، وقدرته على تجنيد مناضليه لكل المهام التي من شأنها حماية حقوقه والوقوف أمام كل عملية تزوير قد تطال العملية الانتخابية .

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية، المعني الأكبر بنتائج استحقاق هذه الجمعة، أصدر أكثر من بيان يتهم فيه السلطات المحلية في مختلف أنحاء المغرب بالتضييق عليه وتحريض الناخبين ضده ودعوتهم للتصويت للبام.