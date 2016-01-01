غريب..مرشح بحزب "النخلة" يحرج مبديع ويتنازل عن راتبه البرلماني الشهري لفائدة مستشفى الفقيه بن صالح -الوثيقة

أخبارنا المغربية - جمال مايس

لا حديث بين ساكنة الفقيه بن صالح الا عن قيام بها مرشح ينتمي للحركة الديموقراطية الاجتماعية ،بامضاء التزام يعلن فيه في حال فوزه بمقعد برلماني بأن يتنازل عن راتبه البرلماني لفائدة مستشفى الاقليمي للفقيه بن صالح ومستوصفات الاقليم .



الوثيقة التي حصلت "أخبارنا" على نسخة منها عبارة عن التزام موقع ،وهو ما سيحرج محمد مبديع وسيكون في موقف لا يحسد عليه امام ساكنة الفقيه بن صالح .



هذا وسبق لبعض المرشحين في فدرالية اليسار ان تنازلوا عن رواتبهم هم الاخرين لفائدة الجمعيات في حالة فوزهم بمقاعد برلمانية.



هذه الظاهرة هناك من اعتبرها قرارا نحو التغيير في عقليات المنتخبين ، وبمثابة تنازل عن الراتب البرلماني ، فيما ذهب اخرون على ان هذه الالتزامات تكتيك يدخل ضمن الحملات الانتخابية ، باعتبار ان الالتزام قابل للفسخ في اي لحظة .