مصدر رواندي: الملك محمد السادس يتوجه لرواندا الشهر القادم

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

كشف موقع "لوزيكو" الرواندي ،أمس الأربعاء ،عن زيارة مُرتقبة للعاهل المغربي للعاصمة الرواندية "كيغالي" ،شهر نونبر المُقبل.

وقال ذات المصدر، نقلاً عن مسؤول رواندي شارك الأسبوع الماضي في اجتماع دولي نظمه المكتب الشريف للفوسفاط ،إن "رواندا تستعد لاستقبال الملك محمد السادس في كيغالي الشهر المُقبل".

ذات الموقع أضاف ،أن هذه الزيارة تدخل في "إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين" ،مُؤكداً أن "الرئيس الرواندي بول كاغامي سيحضر قمة كوب 22 التي يحتضنها المغرب شهر نونبر القادم".