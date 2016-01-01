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في آخر خرجاته الانتخابية ، بنكيران يوجه اتهامات خطيرة لرئيسة الباطرونة

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
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في آخر خرجاته الانتخابية ، بنكيران يوجه اتهامات خطيرة لرئيسة الباطرونة

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

عاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران ليوجه مدفعيته في جميع الاتجاهات متهما الكل بالعمل خدمة لمصالح حزب "التحكم" الأصالة والمعاصرة.

وفي هذا الصدد، اتهم بنكيران رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح بالعمل تحت إمرة البام ، مؤكدا أنها علاقته بها كانت جيدة لكنها غيرت موقفها في هذه الظرفية الانتخابية بالذات كنا هو الحال بالنسبة لزعيم الاتحاد المغربي للشغل ميلودي موخاريق .

 
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