وزير سابق : الحكومة المقبلة سيرأسها البيجيدي
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية
قدم محمد الخليفة، وزير سابق ومن مؤسسي حزب الاستقلال، عايش مختلف الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ استقلاله، في حوار مع صحيفة أخبار اليوم، قراءته لمجريات انتخابات 7 أكتوبر، وتحليله للتطور الديمقراطي في البلاد.
و أكد الخليفة أنه مقتنع ب أن البيجيدي سيحصل على ولاية حكومية ثاني، موضحا بأن حكومة بنكيران ضمن أربع حكومات جاءت في ظرف استثنائي في تاريخ المغرب.
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