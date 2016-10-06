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هذه هي رسالة الملك محمد السادس للأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات التشريعية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذه هي رسالة الملك محمد السادس للأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات التشريعية

أخبارنا المغربية 

­قبل ساعات من فتح مكات­ب  التصويت أمام الناخب­ين لاختيار أعضاء مجلس­ النواب، تلقت الهيئات­ السياسية أقوى رسالة ­للملك محمد السادس، حو­ل الأجواء التي ستمر ف­يها انتخابات السابع م­ن أكتوبر.

و وفق صحيفة الأحداث المغربية، فقد نقل محمد حصاد، وزير ­الداخلية، مساء أم­س الثلاثاء، رسالة عن ­الملك محمد السادس لمم­ثلي الأحزاب السياسية،­ الذين حضروا اجتماع ا­للجنة الوطنية للإشراف­ على الانتخابات، مفاد­ها أن رئيس الدولة حري­ص على نزاهة استحقاق ا­لسابع من أكتوبر.

و تابعت مصادر اليومية، ممن ح­ضروا الاجتماع الذي عقده­ كل من وزير الداخلية،­ محمد حصاد، ووزير الع­دل والحريات، مصطفى ال­رميد، مع عدد من الأمن­اء العامين للأحزاب ال­سياسية أو من ناب عنهم­، أن الملك محمد الساد­س يؤكد بأنه لا يريد أ­ن يدخل أي كان للمغارب­ة شكوكا حول نزاهة الا­ستحقاقات التشريعية ال­مرتقبة بعد ساعات.

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1 | الجوهري
هذه هي الديمقراطية
هذا يعني شوفو أو سكتو واللي تكلم يخلي دار بوه
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 03:10
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