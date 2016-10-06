هذه هي رسالة الملك محمد السادس للأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات التشريعية
أخبارنا المغربية
قبل ساعات من فتح مكاتب التصويت أمام الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب، تلقت الهيئات السياسية أقوى رسالة للملك محمد السادس، حول الأجواء التي ستمر فيها انتخابات السابع من أكتوبر.
و وفق صحيفة الأحداث المغربية، فقد نقل محمد حصاد، وزير الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، رسالة عن الملك محمد السادس لممثلي الأحزاب السياسية، الذين حضروا اجتماع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، مفادها أن رئيس الدولة حريص على نزاهة استحقاق السابع من أكتوبر.
و تابعت مصادر اليومية، ممن حضروا الاجتماع الذي عقده كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مع عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية أو من ناب عنهم، أن الملك محمد السادس يؤكد بأنه لا يريد أن يدخل أي كان للمغاربة شكوكا حول نزاهة الاستحقاقات التشريعية المرتقبة بعد ساعات.
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