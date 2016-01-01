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مرة أخرى ... نواب يساريون يتحركون للضغط على البرلمان السويدي من أجل الاعتراف بالبوليساريو

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مرة أخرى ... نواب يساريون يتحركون للضغط على البرلمان السويدي من أجل الاعتراف بالبوليساريو

أخبارنا المغربية 

بدأ تحرك جديد في البرلمان السويدي من أجل تفعيل قرار ينص على الاعتراف بالبوليساريو بعد حوالي تسعة أشهر من تحرك مماثل انتهى بالفشل.

و قالت يومية المساء، أن هذا التحرك الذي يقوده عدد من النواب اليساريين، ينذر بتوتر جديد في العلاقات المغربية السويدية بعد الأزمة التي شهدتها السنة الماضية بين البلدين .

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