مرة أخرى ... نواب يساريون يتحركون للضغط على البرلمان السويدي من أجل الاعتراف بالبوليساريو

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بدأ تحرك جديد في البرلمان السويدي من أجل تفعيل قرار ينص على الاعتراف بالبوليساريو بعد حوالي تسعة أشهر من تحرك مماثل انتهى بالفشل.

و قالت يومية المساء، أن هذا التحرك الذي يقوده عدد من النواب اليساريين، ينذر بتوتر جديد في العلاقات المغربية السويدية بعد الأزمة التي شهدتها السنة الماضية بين البلدين .