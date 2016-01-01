مرة أخرى ... نواب يساريون يتحركون للضغط على البرلمان السويدي من أجل الاعتراف بالبوليساريو
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية
بدأ تحرك جديد في البرلمان السويدي من أجل تفعيل قرار ينص على الاعتراف بالبوليساريو بعد حوالي تسعة أشهر من تحرك مماثل انتهى بالفشل.
و قالت يومية المساء، أن هذا التحرك الذي يقوده عدد من النواب اليساريين، ينذر بتوتر جديد في العلاقات المغربية السويدية بعد الأزمة التي شهدتها السنة الماضية بين البلدين .
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"
هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟