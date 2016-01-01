حزب مغربي يدعو الناخبين الى "التصويت بالملغاة" في اقتراع 7 أكتوبر
أخبارنا المغربية : الرباط
أصدرت الكتابة الوطنية لحزب "البديل الديمقراطي"، بلاغا مساء أمس الأربعاء، تدعو فيه عموم الناخبين و المتعاطفين مع الحزب، إلى المشاركة السياسية مع التصويت الأبيض (التصويت بالملغاة)، في اقتراع الجمعة 7 أكتوبر .
و اعتبر الحزب المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي أن العروض السياسية و البرامج الانتخابية المقدمة "لا يستشف منها إرادة حقيقية للتغيير، بقدر ما هي خليط غير متجانس لا يمكن ولا يساعد على بناء تعاقدات مع الجماهير الشعبية و الالتزام بها، مرتهنة و محكومة بتنازلات الأحزاب السياسية لحظة المصادقة على الترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية برمتها، واستمرار نفس السلوكات و نفس الممارسات و نفس التوجهات التي تغير في الشكل و تحتفظ بالجوهر"، وفق نص البلاغ.
و دعا رفاق اليازغي الى تكوين جبهة سياسية يسارية حقيقية من أجل "إعادة بناء يسار قوي و متجذر في المجتمع، كقوة ثالثة خارج الثنائية القطبية الوهمية و المفتعلة و المفروضة قسرا على المغاربة".
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