بنخلدون : إذا لم يفز "البيجيدي" فهذا يعني أنه وقع تزوير
بواسطة 28 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية :
قالت سمية بنخلدون، الوزيرة السابقة عن حزب العدالة والتنمية، خلال تجمع خطابي للحزب بتطوان، "إذا لم يفز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات فهذا يعني أنه وقع تزوير لهذه الانتخابات".
و أضافت القيادية في حزب "البيجيدي" : " أن الدولة لم تحترم الخيار الديمقراطي، الذي أصبح ثابتا من الثوابت الدستورية، وبالتالي فإنه يمكن أن يحدث ما لا يحمد عقباه لا قدر الله" .
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