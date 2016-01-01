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بنخلدون : إذا لم يفز "البيجيدي" فهذا يعني أنه وقع تزوير

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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بنخلدون : إذا لم يفز "البيجيدي" فهذا يعني أنه وقع تزوير

أخبارنا المغربية :

قالت سمية بنخلدون، الوزيرة السابقة عن حزب العدالة والتنمية، خلال تجمع خطابي للحزب بتطوان، "إذا لم يفز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات فهذا يعني أنه وقع تزوير لهذه الانتخابات".

و أضافت القيادية في حزب "البيجيدي" : " أن الدولة لم تحترم الخيار الديمقراطي، الذي أصبح ثابتا من الثوابت الدستورية، وبالتالي فإنه يمكن أن يحدث ما لا يحمد عقباه لا قدر الله" .

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