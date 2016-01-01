حسناء الاستقلال عادت إليكم من جديد … صور مثيرة دعما لحزب الميزان في البرلمان

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

مرة أخرى تطل الفتاة الحسناء مرام السعيدي ، أو " أيقونة الأغنية المغربية " كما تلقب نفسها ، التي ظهرت رفقة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في عدد من المحطات الانتخابية والحزبية ، وأثارت صورها الكثير من الجدل، من خلال صور تدعو من خلالها للتصويت على حزب الاستقلال ، و تمجد حميد شباط ، حيث وصفته " شباط قائد ولد الناس و ياما ساعد الناس … إلا ما تقتيش بيا هبط ضرب دويرة في فاس " .

جدير بالذكر أن مرام السعيدي تنحدر من فاس، و هي مهندسة متخرجة من جامعة أمريكية، أكدت فيما سبق أن سبب اختيارها هذا الحزب دون غيره، يعود إلى ارتباط الفاسيين بحزب الاستقلال وتجذره بين الأسر الفاسية.