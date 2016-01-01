هذا موضوع خطبة الجمعة الموحدة المسربة على مواقع التواصل (صورة)

هذا موضوع خطبة الجمعة الموحدة المسربة على مواقع التواصل

أخبارنا المغربية : الرباط

ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأئمة في جميع مساجد المملكة بخطبة موحدة يوم غد الجمعة 7 أكتوبر المتزامن مع اجراء الانتخابات التشريعية بالبلاد٬ حيث خصصت لموضوع "التصويت واجب وطني".

و وفق نص الخطبة المسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت الوزارة جل الأئمة بتلاوة نص الخطبة بشكل حرفي دون التصرف فيها بإضافة أو حذف، في اجراء يهدف الى محاربة العزوف المسجل عن التصويت في الاستحقاقات السابقة.