ضربة موجعة : 1200 إستقلالي بوجدة يقررون الانسحاب من الحزب يوم قبل موعد الانتخابات ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " اخبارنا المغربية " قبل لحظات بشريط فيديو يوثق لعملية احتجاج أقدم عليها 1200 عضو استقلالي بمدينة وجدة ،أقدموا على تجميد عضويتهم ، و إرسال بطائق انخراطهم إلى الأمين العام حميد شباط ، كنوع من الاحتجاج على عدم تطبيق الديمقراطية فيما يخص اختيار ممثلي الحزب بهذه الجهة ، و فرض أسماء بعينها ، في مقابل تجميد عضوية قياديين بارزين في حزب الميزان ، بينهم عضو المجلس الوطني و عضو اللجنة المركزية و رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالجهة الشرقية .

قرار من هذا القبيل، قبيل يوم واحد فقط عن موعد التصويت ، ستكون له لا محالة انعكاسات سلبية على نتائج الانتخابات البرلمانية بجهة وجدة التي تعتبر قلعة استقلالية مائة بالمائة .