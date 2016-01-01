الرئيسية | سياسة | أفتاتي : الحملة الانتخابية الحالية أثبتت وجود الدولة العميقة

أفتاتي : الحملة الانتخابية الحالية أثبتت وجود الدولة العميقة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أفتاتي : الحملة الانتخابية الحالية أثبتت وجود الدولة العميقة

أخبارنا المغربية 

اتهم القيادي في حزب العدالة و التنمية عبد العزيز أفتاتي وزارة الداخلية بتجييش عمالها وولاتها لدعم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

و أكد أفتاتي في تصريحه للزميلة الإعلامية "لكم" أن الحملة الانتخابية الحالية أثبتت أن الدولة العميقة موجودة تمشي على الأرض، ولها عناصر مندسة في الإدارة، تجيش وتدعم حزب الأصالة والمعاصرة.

وهاجم أفتاتي البام وأمينه العام، إلياس العماري، متهما إياه بإستعمل المال وممارسة الضغط على المواطنين للتصويت لصالح حزب الجرار.

مجموع المشاهدات: 1356 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات