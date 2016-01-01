أفتاتي : الحملة الانتخابية الحالية أثبتت وجود الدولة العميقة

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اتهم القيادي في حزب العدالة و التنمية عبد العزيز أفتاتي وزارة الداخلية بتجييش عمالها وولاتها لدعم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

و أكد أفتاتي في تصريحه للزميلة الإعلامية "لكم" أن الحملة الانتخابية الحالية أثبتت أن الدولة العميقة موجودة تمشي على الأرض، ولها عناصر مندسة في الإدارة، تجيش وتدعم حزب الأصالة والمعاصرة.

وهاجم أفتاتي البام وأمينه العام، إلياس العماري، متهما إياه بإستعمل المال وممارسة الضغط على المواطنين للتصويت لصالح حزب الجرار.