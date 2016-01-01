انتخابات 7 أكتوبر .. 40 ألف هاتف لأعوان و رجال السلطة لإرسال النتائج

أخبارنا المغربية :

وزعت وزارة الداخلية 40 ألف هاتف محمول على أعوان ورجال السلطة، من أجل تتبع وإرسال نتائج التصويت في 40 الف مكتب لتقليص مدة اعلان عن نتائج الانتخابات على الصعيد الوطني.

هذا، ودربت وزارة الداخلية الأعوان الذين ستولون بعث الرسائل، التي تتضمن نسب المشاركة والنتائج، إذ سيقوم كل عون مكلف يتوفر على الهاتف، المتضمن للبرنامج الخاص بالانتخابات، بإرسال النتيجة، ورمز مكتب التصويت، وعدد المسجلين، والمصوتين، والأصوات الملغاة، والمحصل عليها من قبل كل لائحة أو مرشح، وفق ما أوردته يومية "الصباح" .