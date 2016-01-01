الرئيسية | سياسة | انتخابات 7 أكتوبر .. 40 ألف هاتف لأعوان و رجال السلطة لإرسال النتائج

انتخابات 7 أكتوبر .. 40 ألف هاتف لأعوان و رجال السلطة لإرسال النتائج

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
انتخابات 7 أكتوبر .. 40 ألف هاتف لأعوان و رجال السلطة لإرسال النتائج انتخابات 7 أكتوبر .. 40 ألف هاتف لأعوان و رجال السلطة لإرسال النتائج

أخبارنا المغربية :

وزعت  وزارة الداخلية 40 ألف هاتف محمول على أعوان ورجال السلطة، من أجل تتبع وإرسال نتائج التصويت في 40 الف مكتب لتقليص مدة اعلان عن نتائج الانتخابات على الصعيد الوطني. 

هذا، ودربت وزارة الداخلية الأعوان الذين ستولون بعث الرسائل، التي تتضمن نسب المشاركة والنتائج، إذ سيقوم كل عون مكلف يتوفر على الهاتف، المتضمن للبرنامج الخاص بالانتخابات، بإرسال النتيجة، ورمز مكتب التصويت، وعدد المسجلين، والمصوتين، والأصوات الملغاة، والمحصل عليها من قبل كل لائحة أو مرشح، وفق ما أوردته يومية "الصباح" .

مجموع المشاهدات: 19 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات