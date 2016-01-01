انتخابات 7 أكتوبر .. 40 ألف هاتف لأعوان و رجال السلطة لإرسال النتائج
أخبارنا المغربية :
وزعت وزارة الداخلية 40 ألف هاتف محمول على أعوان ورجال السلطة، من أجل تتبع وإرسال نتائج التصويت في 40 الف مكتب لتقليص مدة اعلان عن نتائج الانتخابات على الصعيد الوطني.
هذا، ودربت وزارة الداخلية الأعوان الذين ستولون بعث الرسائل، التي تتضمن نسب المشاركة والنتائج، إذ سيقوم كل عون مكلف يتوفر على الهاتف، المتضمن للبرنامج الخاص بالانتخابات، بإرسال النتيجة، ورمز مكتب التصويت، وعدد المسجلين، والمصوتين، والأصوات الملغاة، والمحصل عليها من قبل كل لائحة أو مرشح، وفق ما أوردته يومية "الصباح" .
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟